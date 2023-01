Lozano in Premier League: è il regalo del Newcastle per la Champions

Il Newcastle già segue con interesse Hirving Lozano: il club inglese, che lo scorso anno aveva bussato alla porta del Napoli per Victor Osimhen, ora sembra puntare al messicano azzurro che con ogni probabilità può cambiare aria a fine stagione. Per il club inglese, Lozano potrebbe essere uno dei regali per la qualificazione Champions che i bianconeri seguono ormai da diverse settimane.

Il messicano può quindi continuare la sua carriera in Inghilterra: secondo Fox Sports, il Chucky non direbbe no all'eventuale trasferimento in Premier League, con il Napoli che si guarda intorno per cercare eventuali offerte. Con il contratto in scadenza da un anno e un ingaggio pesante, Lozano è tra i primi indiziati ad andare via la prossima estate.