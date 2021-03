Lozano obiettivo della Juventus? Il rumor di mercato dal Messico

Tra le possibili pretendenti di Hirving Lozano ci sarebbe anche la Juventus. questo lo scenario - sorprendente - di mercato che arriva direttamente dal Messico. Secondo quanto riportato da Telemundo, infatti, il nome del Chucky sarebbe sulla lista della spesa di mercato di Paratici per la prossima estate, con i bianconeri pronti a fare uno scherzetto al Napoli.

Come specificato dal portale, Andrea Pirlo sarebbe favorevole all'investimento, ma per realizzarlo servirebbe il mancato accesso del Napoli alla prossima Champions League. Solo in quel caso gli azzurri prenderebbero in esame la possibilità di cedere Lozano, arrivato due estati fa per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Prima dell'infortunio, in questa stagione il messicano era il miglior bomber della squadra di Gattuso con 13 gol.