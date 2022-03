Lozano osservato speciale a Madrid: contatti con Raiola e con il Napoli?

Ci sarebbero gli occhi dell'Atletico Madrid su Hirving Lozano, l'esterno messicano del Napoli che sembra piacere al club di Diego Simeone. Secondo quanto riportato da Todofichajes, il club spagnolo pensa a Lozano per l'attacco del prossimo anno - che di certo perderà Suarez - da rinforzare con qualche innesto di spessore per poter puntare di nuovo alla vetta della Liga.

In Spagna assicura che ci sarebbero stati già i primi contatti con le parti: innanzitutto con Mino Raiola, che gestisce Lozano sin da quando era in Olanda, poi anche con il Napoli. Il club azzurro, in questo momento, non chiude le porte ad alcuna offerta e con una proposta da 35-40 milioni il messicano può partire. Lozano ha il contratto in scadenza nel 2024 e fu pagato 40 milioni più bonus nell'estate del 2019.