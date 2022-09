Lozano out, atteso nel pomeriggio: è il dubbio prima di Glasgow

Niente Glasgow per Hirving Lozano? Il messicano del Napoli non si è allenato nemmeno questa mattina con il gruppo di compagnia. Castel Volturno, ancora alle prese con una sindrome influenzale che l’ha messo ko dopo la sfida di sabato contro lo Spezia. Lozano svolgerà nel pomeriggio lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Lavoro personalizzato anche per Diego Demme, che nella lista champions nemmeno è stato inserito e rientrerà a disposizione dopo la sosta. Così come Victor Osimhen: il nigeriano ha fatto terapie a Castel Volturno questa mattina durante la rifinitura per la Champions e proverà a rientrare in Europa per la sfida all’aia di inizio ottobre.