Lozano porta il Messico in finale: rigore decisivo, ora gli Stati Uniti

Una notte da protagonista per Hirving Lozano. Il messicano del Napoli batte con la nazionale il Costa Rica nella semifinale di Nations League, ma solo ai rigori, in una partita piena di emozioni fino alla fine. Decisivo nel 5-4 dal dischetto sarà l'ultimo rigore parato dal portiere messicano Ochoa che porta la Tricolor nella finale del torneo contro gli USA di Dest e Pulisic.

El Golazo que estuvo a punto de marcar Hirving Lozano. El pase de Héctor Herrera es de crack y la recepción y la viveza de Lozano para sacar el disparo fue brutal. pic.twitter.com/L6TzgYYkRi — Julio Rodríguez 🎙 (@untaljulio10) June 4, 2021

«Sarà una finale a ritmi altissimi, competitiva, ci prepareremo al meglio per essere pronti» ha detto il messicano del Napoli a fine gara. Durante il match, Lozano ha anche sfiorato un gol che avrebbe fatto il giro del mondo in poco tempo: «È stata una partita ruvida, l’arbitro non ha voluto ammonire all’inizio del match e ha sbagliato. Ma sapevamo che sarebbe stata dura, abbiamo fatto in campo quello che ci aveva chiesto il ct e alla fine ci è andata bene».