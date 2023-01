Lozano premiato dall'IFFHS: è nella Top11 del 2022

Un gradito riconoscimento per Hirving Lozano: il messicano è stato infatti inserito dall'International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) nella Top 11 dei calciatori appartenenti alla CONCACAF per il 2022 da poco concluso, in attacco insieme con Weah e David. Il calciatore del Napoli non è l'unico messicano: con lui anche Chavez e Montes, in una squadra che vede anche Davies, Pulisic e il milanista Dest.