Lozano e primo posto Champions: «Rigori? Mi sono offerto a Spalletti»

«Qualificazione? Sì ma ora vogliamo il primo posto». Hirving Lozano non si accontenta, così come non si accontenta questo nuovo Napoli: «Ci sentiamo bene e la squadra sta bene, abbiamo fatto grandi cose al momento ma il nostro obiettivo resta il primo posto». E poi? «Pensiamo partita dopo partita per ottenere il meglio. Non pensiamo a nulla, solo a dare il massimo. Spalletti è molto importante per i nostri obiettivi, ha creato un gruppo importante. È un grande allenatore e se il gruppo è sano e unito è soprattutto merito suo».

«Con lo staff si prepara le partite nel modo migliore, abbiamo fatto bene fino a questo momento e non so dire già come andrà domenica. Sicuramente Spalletti ci darà ancora una volta una grande mano» ha continuato il messicano. «Le tante partite hanno dimostrato che l'allenatore ha una squadra profonda e che considera tutti, abbiamo le nostre opportunità e diamo tutti il 100%, siamo in cerca della vittoria e del gol. Mi sono proposto anche io per tirare i rigori, ma al momento si sono presentati altri rigoristi che hanno tirato nel modo migliore. Arriverà anche la mia occasione e mi farò trovare pronto».