Lozano, comincia la riabilitazione: terapie e palestra per l'azzurro

Come informato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali, Hirving Lozano dopo il consulto con lo staff medico del Club e il Professor Castagna ha inizitato il suo iter riabilitativo che prevede terapie e lavoro personalizzato in palestra. Il messicano ha rimediato una lussazione alla spalla destra, infortunata durante l'ultima partita con la sua nazionale contro Panama e ne avrà almeno per il prossimo mese, restando fuori dal gruppo azzurro. L'esterno azzurro è rientrato a Napoli a inizio settimana dopo aver svolto una prima parte di controlli proprio in Messico.

LEGGI ANCHE Napoli, il calendario di febbraio: in notturna con Lazio e Milan