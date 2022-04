Lozano, non lascia e raddoppia: prove di rinnovo per il Chucky?

Le voci di mercato sembrano non interessare, il futuro di Hirving Lozano può essere ancora colorato d'azzurro Napoli. Per il Chucky, però, ci sarà la questione contratto in scadenza già dai prossimi mesi: arrivato in Italia nell'estate del 2019, Lozano ha un contratto con il Napoli fino al 2024, che diventerà una patata bollente per le parti nella prossima stagione.

Secondo quanto riportato in Messico dal portale El Futbolero, il club azzurro starebbe pensando anche di rinnovare e allungare l'accordo con Lozano per i prossimi anni, spostando in avanti la scadenza del contratto firmato qualche anno fa. Questo anche per evitare un qualsiasi "attacco" di mercato dagli altri club, che potrebbero puntare all'acquisto del Chucky nelle prossime sessioni di trasferimenti.