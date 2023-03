L'ultima uscita in campionato non è stata delle migliori, ma il Napoli di Luciano Spalletti si è preso una pausa. 48 ore di stop per recuperare le energie e ricaricare le batterie, magari in famiglia come hanno fatto tanti azzurri in queste ore. Anche Hirving Lozano ha lasciato la città: per il messicano azzurro weekend a Roccaraso, insieme con tutto il resto della famiglia.