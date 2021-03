Lozano segna e lancia il Messico: il gol dell'azzurro vale la vittoria al 90’

Il Ct della selezione messicana Tata Martino lo aveva schierato da prima punta sia contro il Galles che stavolta e la scelta ha dato i suoi frutti. Un gol di Hirving Lozano al 90’ vale la vittoria per il Messico nell'amichevole contro Costa Rica, il colpo di testa da vero attaccante all'ultima azione restituisce il successo alla nazionale centroamericana dopo la sconfitta nella prima amichevole.

«Abbiamo giocato una partita importante, mettendo in campo quello che ci ha chiesto l'allenatore» ha commentato Lozano ai microfoni di Tudn a fine gara. «Contro il Galles abbiamo avuto difficoltà, è stata una partita strana e non abbiamo dato il meglio. Abbiamo una squadra con qualità, dobbiamo sfruttarla sempre. Io prima punta? Non sono abituato a giocare in quella posizione ma ho dovuto viste le assenze, ho provato a fare il meglio possibile».