Lozano simbolo del Messico: «Sarà bellissimo qui nel 2026»

Il Mondiale in Qatar è alle porte, ma Hirving Lozano ha la testa già a quello del 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e anche Messico, con le gare mondiali per la terza volta nel suo Paese. «In Messico il calcio si vive in maniera unica. Sarà bello vedere nuovamente il Mondiale nel nostro Paese. Per un calciatore è un momento doppiamente speciale».

Prima, però, l'appuntamento invernale degli Emirati tra pochi mesi. «Ci stiamo preparando al meglio per il Qatar, vogliamo arrivarci nel modo migliore, ma c’è ancora tempo» le parole di Lozano presente ieri a New York, nell'evento Fifa che ha presentato la prossima Coppa del Mondo.