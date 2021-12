Lozano, il sosia arriva dal Messico e il Chucky gli risponde sui social

Si chiama Iker Belsaguy ed è una delle star emergenti di TikTok, il social-video che spopola tra i giovanissimi. Iker ha una somiglianza molto marcata con Hirving Lozano, tanto da emularlo in diversi video poi pubblicati proprio in rete. Una somiglianza che in Messico hanno notato in tanti, anche lo stesso calciatore del Napoli che gli ha inviato un video di risposta molto divertente.