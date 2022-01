Lozano squalificato e in tribuna ma il Messico batte la Giamaica

Ritorno alla vittoria per il Messico del Tata Martino che nella notte italiana ha battuto 2-1 la Giamaica a domicilio. Una vittoria che non cambia però gli equilibri del maxi gruppo di qualificazione al Mondiale del Centro America: vincono, infatti, contemporaneamente anche Canada e Stati Uniti, che restano davanti ai messicani, terzi nella speciale classifica con tre punti di vantaggio su Panama.

Una partita che l'azzurro Hirving Lozano ha potuto vedere solo dalla tribuna. L'esterno del Napoli, infatti, era squalificato per il match di questa notte, ma potrà scendere in campo a breve: per il Messico, appuntamento contro Costa Rica per domenica, poi la sfida mercoledì contro Panama che potrebbe regalare uno scatto deciso verso Qatar 2022.