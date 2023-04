Lozano dice no al rinnovo a stipendio dimezzato: il Newcastle piomba sul Chucky

Non ci sarà accordo la prossima estate tra il Napoli e Hirving Lozano: il calciatore messicano ha il contratto in scadenza tra un anno ma le operazioni per il rinnovo non prenderanno quota. Secondo quanto riportato da Todofichajes, infatti, dopo i primi approcci tra le parti l'entourage del calciatore azzurro non sarebbe disposto ad accettare le proposte del club di Aurelio De Laurentiis, intenzionato a tagliare l'ingaggio di Lozano in caso di rinnovo contrattuale.

Arrivato a Napoli nel 2019 per 42 milioni dal Psv, Lozano percepisce attualmente oltre 4 milioni di euro dal club azzurro. Il messicano è il calciatore più pagato dell'intera rosa a disposizione di Luciano Spalletti, al pari di Victor Osimhen - lui in scadenza nel 2025 - e nell'ottica del ridimensionamento economico la società non vuole spingersi oltre i 3 milioni per gli stipendi dei singoli calciatori. Ecco perché nelle ultime settimane sul calciatore sono piombati diversi club inglesi: il Chelsea, che in casa Napoli segue soprattutto Osimhen, l'Arsenal ma ora anche il Newcastle che, in caso di qualificazione alla Champions, potrebbe essere la squadra favoriata per l'acquisto.