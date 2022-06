Lozano nella lista di Gattuso: Valencia pronto a offrire 35 milioni

Nella lista di Gennaro Gattuso c'è Hirving Lozano. Questa l'ultima voce sull'esterno messicano del Napoli che arriva direttamente dal Messico. L'ex allenatore azzurro, arrivato da qualche ora sulla panchina del Valencia, vorrebbe il Chucky in Liga il prossimo anno, nome concreto più degli altri che erano stati accostati negli ultimi giorni, da Mertens a Ospina fino a Demme.

Per Gattuso quello di Lozano sarebbe il profilo ideale il prossimo anno e da parte del club spagnolo non ci sarebbe chiusura: secondo En Cancha, il Valencia partirebbe da una cifra intorno ai 35-36 milioni di euro per poterlo acquistare dal Napoli, offrendo al messicano sostanzialmente lo stesso ingaggio percepito a Napoli, sui 4 milioni di euro. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, non prenderà in considerazione offerte inferiori alla cifra spesa per acquistarlo: nel 2019, Lozano arrivò a Napoli per oltre 40 milioni di euro.