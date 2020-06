LEGGI ANCHE

È una lunga stagione la prima in magliaper, il messicano che era arrivato tra i sorrisi la scorsa estate ma che ha vissuto un'annata particolare in maglia azzurra. Prima le difficoltà con la gestione, poi l'arrivo die le panchine ripetute che hanno portato l'ex calciatore del Psv ad accumulare pochissimi minuti in campo.Anche sabato sera, in semifinale dicontro l'Inter, Lozano non ha trovato posto in campo nemmeno nella ripresa e con i cinque cambi ormai a disposizione di Gattuso . Secondo quanto riportato da Marca Claro, il calciatore nelle ultime ore avrebbe già avuto un faccia a faccia con il suo agenteper guardarsi in giro in vista del prossimo anno e di una più che probabile cessione in estate.