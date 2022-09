Napoli, Lozano infuriato a Milano: nega il saluto a Domenichini

La vittoria del Napoli a Milano macchiata dal finale di Hirving Lozano. Il messicano azzurro, al rientro dopo un'assenza in Champions dovuta a influenza, non è entrato in campo nel match con i rossoneri, superato nelle gerarchie del match da Alessio Zerbin, e il mancato utilizzo non deve essergli andato giù: mentre impazza la festa in campo, infatti, il Chucky va via negli spogliatoi sconsolato e nega il saluto a Domenichini, vice dello squalificato Luciano Spalletti.