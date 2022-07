Lozano, il West Ham si muove ma è difficile convincere il Napoli

Lo aveva detto chiaramente Cristiano Giuntoli qualche giorno fa a dimaro: «Per Lozano non abbiamo ricevuto offerte». Ma tutto può cambiare anche rapidamente. Perché un club disposto a tentare un'offerta per il messicano c'è ed è il West Ham, squadra inglese che sta guardando in Serie A con molto interesse, visto che anche Scamacca sembra essere tra gli obiettivi.

Secondo i rumors inglesi il West Ham avrebbe seguito con molto interesse negli ultimi mesi il Chucky con David Moyes pronto a scrivere il nome di Lozano nella lista di mercato. Gli inglesi, in ogni caso, difficilmente potranno convincere il Napoli: l'azzurro ha un contratto fino al 2024 e per strapparlo agli azzurri servirebbero almeno 40 milioni di euro, praticamente la cifra pagata nel 2019 per comprarlo dall'Olanda.