Lo strano caso di Lucas Vazquez. Il calciatore spagnolo del Real Madrid - uno dei più presenti in questa stagione per la squadra di Zidane visti anche i numerosi problemi fisici avuti in questi mesi - continua a essere un caso in patria: il contratto con il Real è infatti in scadenza il prossimo giugno e nemmeno la titolarità inoltrata ha permesso alle parti una accelerata sulle trattative per il rinnovo.

Un rinnovo che si deciderà necessariamente nel mese di marzo, quando il calciatore dovrà decidere sul suo futuro. A spingere per lui, però, ci sono anche club stranieri: secondo Mundo Deportivo, Vazquez ha offerte da Napoli e Milan in Serie A, mentre dalla Premier si è interessato l'Everton di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid gli ha offerto tre anni di contratto ma con un ribasso nell'ingaggio previsto (oggi guadagna 3,5 milioni a stagione).

