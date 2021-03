Vazquez non rinnova con il Real: un'occasione per Napoli e Milan

Cristiano Giuntoli e Paolo Maldini si affrontano in un testa a testa per Lucas Vazquez, l'esterno spagnolo del Real Madrid che con ogni probabilità lascerà la Spagna alla fine di questa stagione. A riportarlo è Cadena Cope che ha svelato gli interessamenti forti di Napoli e Milan per l'esterno madridista, protagonista con il Real del prossimo derby della capitale.

In scadenza con il Real a fine anno, infatti, Vazquez non ha accettato le proposte arrivate dal club dei blancos per il rinnovo e si sta guardando in giro. Le offerte di Napoli e Milan sono già arrivate, ma anche altri club sono pronti a tuffarsi sull'affare, come il Leeds in Premier League. Vazquez, classe 1991, ha messo insieme 19 presenze e 2 gol nell'ultima Liga.

