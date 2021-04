Lucas Vazquez resta al Real Madrid: ecco il rinnovo da 5 milioni all'anno

Si era parlato di lui anche per un futuro in Italia, con Napoli e Milan che si erano interessate alla sua condizione di giocatore low cost. Ma a quanto pare Lucas Vazquez resterà in Spagna: secondo quanto riportato dai media spagnoli, dopo l'infortunio delle scorse settimane e le prime offerte arrivate il club di Florentino Perez si sarebbe convinto a concedere al calciatore il rinnovo con aumento di ingaggio che era stato negato fin qui.

I rumors dall'Italia, ma anche da Francia e Germania, hanno infastidito il Real Madrid che ora accelera: 5 milioni all'anno pronti per il rinnovo, un aumento rispetto a quanto guadagnato fino a oggi. Vazquez ha il contratto in scadenza che non era stato rinnovato fin qui, proprio per questo i maggiori club europei si erano interessati al canterano.