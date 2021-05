Spalletti al Napoli, è fatta: accordo totale, manca solo l'annuncio

L’ufficialità deve ancora arrivare, ma il matrimonio tra il Napoli e Luciano Spalletti è ormai cosa fatta. L’allenatore toscano sarà la prossima guida azzurra, raccoglierà l’eredità di Ancelotti e Gattuso e siederà sulla panchina del Napoli per i prossimi due anni: contratto biennale per Spalletti, che aveva già deciso di sposare il progetto azzurro nelle scorse settimane, con decisiva l'accelerata delle ultime ore e l'intesa tra le parti arrivata in serata.

L'allenatore toscano torna così in panchina a due anni di distanza dall'ultima esperienza con l'Inter. Adesso manca solo l'ufficialità del tweet presidenziale per poter vedere Spalletti in azzurro: l'ex nerazzurro ha ancora un contratto in essere con l'Inter che scadrà il 30 giugno.