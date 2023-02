Luciano Spalletti, Empoli-Napoli: «A testa bassa e focalizzati sull'obiettivo»

Di nuovo a Empoli, dove era partito tutto e dove l’anno scorso era finito tutto: «Dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria: la partita di Empoli un anno fa ha distrutto il lavoro di una stagione intera, che sia da insegnamento. L’abbiamo sofferta moltissimo. Dobbiamo avere gomme piene e andare, perché è una partita complicata» avverte Luciano Spalletti, che ha già cancellato la notte di Francoforte: «Dopo una partita come quella con l’Eintracht bisogna massaggiare la testa più che i muscoli: stanno tutti abbastanza bene, dovrò scegliere il meglio possibile anche se non è facile per me, ho sempre dubbi data la qualità della squadra».

«Non dobbiamo fare confusione tra lavoro e scaramanzia: se non parlo di qualcosa non è perché sono scaramantico, ma perché sto lavorando. Se poi qualcuno vuole già comprare pasticcini e spumante, va bene, ma noi non li mangeremo fino alla fine» le parole in conferenza «È una partita delicatissima per la loro geometria tattica, dovremo essere bravi a dilatare la loro compattezza: sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori fortissimi come Vicario, Parisi, Baldanzi, calciatori che troveremo nelle big l’anno prossimo. Dobbiamo far entrare in testa l’importanza di queste partite, senza pensare ad altro. Come quando hai gli occhiali da fabbro: vedi solo quello che hai davanti a te».

C’è ancora da pensare alla squadra che andrà in campo domani allo stadio Castellani: «Non so se possiamo essere un modello per le altre squadre, la nostra impostazione resta sempre la stessa. Turnover? Quando hai a disposizione Di Lorenzo, è inutile andare a trovare un suo sostituto. E come lui ce ne sono pochi. C’è Osimhen che sembra morto ma poi ha degli strappi di metri e metri. Poi ci sono quelli che devono recuperare ogni tre o quattro partite, ma è sempre un bene avere allo stesso livello tutti. Spesso si parla della trasformazione di Lobotka: io volevo prenderlo già all’Inter, lo seguivamo perché ci fu segnalato. Poi però mettemmo Brozovic perché non potevamo spendere i soldi chiesti dal Celta Vigo. Quando sono arrivato qui io sapevo già benissimo chi era. Anguissa è un extra-large: va a proporsi in sovrapposizione sulla bandierina, poi te lo ritrovi al limite della tua area».