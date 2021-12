Spalletti, le dieci frasi cult: dagli “sfigati” a Kennedy

Curzio Malaparte diceva che i toscani hanno il cielo negli occhi e l'inferno in bocca, ecco Luciano Spalletti. L'inferno è da leggere come infinita possibilità d'inattese soluzioni linguistiche, come girandola di parole. L'allenatore Spalletti è andato in crescendo, ha imparato il russo, almeno al primo livello, e dopo l'esperienza al gelo è tornato diverso, meno fumantino, ha rallentato nell'esposizione dei concetti calcistici e umani, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati