È un racconto intimo. Uno Spalletti come raramente lo abbiamo visto. «Luciano Spalletti il vincente» di Enzo Bucchioni (Tea editore, 224 pagine, 16 euro) è la storia di un uomo prima ancora che un allenatore. Un uomo che ha vissuto tante vite in una.

E per questo c'è lo Spalletti calciatore e lo Spalletti allenatore, raccontato dal giornalista fiorentino con una penna raffinata e sempre alla ricerca del dettaglio, del particolare, su un uomo del quale si è detto (quasi) tutto in questi due anni alla guida del Napoli. Il Napoli appunto, l'ultimo capitolo della carriera, ma non certo della vita né tanto meno del libro. E allora si parte dai primi calci, da quei viaggi che sembravano interminabili tra casa e campo di pallone, tra Certaldo e Firenze, tra Certaldo ed Empoli.

La casa, ma anche la bottega dove Luciano è stato prima ragazzino, poi ragazzo e in fine uomo. Lo chiamavano «Indio per via di quella capigliatura nera che lo faceva sembrare un indiano», racconta Bucchioni quando regala uno spaccato molto intimo e personale della gioventù di Spalletti. Lui che correva in mezzo al campo ma già pensava da allenatore. Per avere un'idea ancora più precisa e dettagliata di Spalletti, l'autore ha chiesto aiuto a chi ha avuto modo di conoscere davvero l'uomo Luciano, prima ancora del calciatore o dell'allenatore. E allora si susseguono, una dopo l'altra, le testimonianze degli amici di sempre: da Fabio Galante a Dario Dainelli, con i ricordi e le parole di chi lo ha visto crescere come Gian Piero Ventura e Fabrizio Corsi. Tutti hanno un aneddoto ma soprattutto uno spaccato da raccontare. Poi c'è il Napoli, il rapporto con Maradona e quella partita da avversari (21 agosto 1988) quando Diego era il numero 10 del Napoli, mentre Luciano giocava nello Spezia in serie C. Emerge molto forte il rapporto del tecnico con il fratello Marcello, a cui dedicò lo scudetto nella serata di Udine.

Intanto Spalletti si è reso protagonista di un bellissimo gesto a Ischia, dove è in vacanza: ha regalato una maglia da gioco originale di Diego Maradona con l'autografo del Pibe de oro a Martin, un giovane romeno affetto da grave disabilità che da anni è ospite della casa famiglia di un istituto religioso di Casamicciola. L'allenatore del terzo scudetto del Napoli è stato in un hotel di Lacco Ameno e Martin, che non può deambulare e vive in pratica su una sedia a rotelle, si è fatto accompagnare all'esterno dell'albergo per poterlo incontrare e chiedergli un selfie. Quando Spalletti lo ha visto non si è tirato indietro e dopo aver fatto diverse foto col giovane gli ha chiesto di aspettare qualche minuto ed è salito in camera. Ne è disceso poco dopo con la maglietta originale della stagione 1987-88, con l'autografo di Maradona, e l'ha donata al suo giovane fan dicendogli: «Questa l'ho messa in valigia e portata ad Ischia proprio per regalarla a tifosi napoletani come te e te la do con piacere», prima di apporre anche il suo autografo. Martin ha compreso l'importanza del dono ed è scoppiato in lacrime, ringraziando calorosamente l'allenatore di Certaldo.

Durante il suo soggiorno il tecnico sta girando l'isola verde in lungo ed in largo e non si è mai sottratto al grande calore dei tifosi e l'altro ieri, mentre si trovava in un parco termale, ha registrato un video messaggio di saluto ed augurio per un tifoso azzurro ischitano, affetto da una grave malattia.