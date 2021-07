Spalletti, la presentazione in diretta: «Ecco perché ho scelto il Napoli, mi farebbe piacere allenare Insigne»

L'attesa è finita. Perché anche se le notti magiche dell'Italia sono state una panacea per dimenticare l'amarezza di quel pareggio contro il Verona lo scorso 23 maggio, il popolo napoletano ha fame di un azzurro più intenso rispetto a quello della Nazionale. A dare pane per i loro denti ci penserà Luciano Spalletti che finalmente rompe il suo lungo silenzio e svela le prime carte del suo Napoli in diretta sul Mattino.it.

La curiosità per le prime parole del nuovo allenatore azzurro è fisiologica. Non tanto per le idee tattiche (verosimilmente si proseguirà nel solco tracciato da Gattuso, quindi 4-2-3-1), ma per capire la voglia di un allenatore che è fermo da due anni e che nella sua carriera non si è mai distinto per stagioni di anonimato.

La scelta di Napoli

«Il Napoli è una squadra forte, sono curioso di lavorarci il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne sono consapevoli i calciatori. Essere forti, se non sai di esserlo, a volte non basta. È una cosa che capirò strada facendo: da quando so di essere allenatore del Napoli non ho tolto mai gli occhi di dosso alla squadra».

Il ritorno dopo due anni

«Non chiedo nulla per me, ho già tutto. Sono stato un po’ a casa in campagna, ho rinforzato un po’ la mia camminata perché c’è tanta strada da fare. Il mio lavoro mi piace quindi sono emozionato ogni volta che entro in campo o in uno spogliatoio. Sono stato felice dal primo momento: ho una squadra forte e una città forte. Con Napoli completo un po’ il mio tour dell’anima. Ho allenato nella città del Papa a Roma, a Milano che è la città della moda, a San Pietroburgo che è la città degli Zar. Sono orgoglioso di essere qui, dove ha giocato anche Maradona. A Napoli il calcio e i miracoli sono la stessa cosa, io e questa squadra vogliamo farci ricordare dalla città».

Il rapporto con i tifosi

«Per far innamorare i tifosi dobbiamo solo fare risultato, non c’è altra strada. Quello che dai ai tifosi del Napoli poi te lo rendono con gli interessi. Mi piace lo slogan “Sarò con te”, l’appartenenza non deve mai mancare. I napoletani ci tendono una mano importante, noi dovremo stringerla forte per arrivare lontano e per dimostrare che meritiamo di vestire questa maglia».

Il raduno della squadra

«Ci vedremo con la squadra qui a Castel Volturno lunedì, saremo insieme due o tre giorni tra tamponi, test e visite mediche. Saranno tutti vaccinati. I giocatori che hanno fatto gli Europei, tranne Lobotka, Elmas e Zielinski, andranno in vacanza e li ritroveremo a Castel Volturno».

Il contratto di Insigne

«Insigne? Secondo me sarebbe meglio per me parlare prima con lui e non con la stampa. L’ho chiamato dopo il gol in nazionale, gli ho detto che mi farebbe piacere averlo al mio fianco in questo percorso. Poi ci sono altre questioni nel calcio, ma le analizzeremo insieme quando tornerà. Ma per ora dobbiamo fare i complimenti a lui come a Di Lorenzo per quanto stanno facendo in nazionale».

L'infortunio di Mertens

«Ho sentito Mertens il giorno prima e quello dopo l’intervento, ha detto che vuole venire subito a salutare tutti. Ma dovrà avere qualche giorno in più per il decorso operatorio».

Il calciomercato

«Per tornare in Champions bisogna avere giocatori forti. Sarà la mia ambizione, abbiamo tanti tifosi in giro per il mondo e non possiamo restare fuori dall’Europa che conta. La squadra è forte, il prossimo Napoli sarà differente da quelli precedenti. Ma noi siamo qui per questo: vogliamo costruire una squadra altrettanto forte. Bisogna essere pronti per capire quello che può succedere, abbiamo uno staff che se ne occuperà, io e De Laurentiis abbiamo parlato tante volte negli ultimi giorni ma non possiamo raccontarvi proprio tutto. Dobbiamo lavorare in maniera seria per occupare tutte le caselle giuste».

La Serie Tv su Totti

«Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una serie, mi spiace che non abbia avuto grande successo. Se me l’avesse detto prima, io un paio di scene per fargli fare il pieno ce l’avevo. Non voglio soffermarmi su questo, però, per ora la cosa più importante è il Napoli e allenare il Napoli».