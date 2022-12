Luciano Spalletti dai bambini dell'ospedale Pausilipon per Natale

La cena con il suo Napoli per celebrare Natale, si, ma prima c'è da regalare un sorriso a chi il Natale lo vivrà lontano da parenti e affetti, in una stanza di ospedale dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

Luciano Spalletti ha voluto far visita ai bambini ricoverati nella nota struttura ospedaliera di eccellenza, un modo per regalare sostegno e far sentire tutta la vicinanza del club a chi vive un momento poco fortunato. L'allenatore azzurro, in serata, ha raggiunto poi la squadra al Posillipo per la cena natalizia con calciatori e staff.