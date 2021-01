«Diffidate dalle Fale news!» Questo l'appello di Luigi De Laurentiis che "difende" l'operato di Cristiano Giuntoli a Napoli. Nelle ultime ore è infatti stato tirato in ballo anche il lavoro del Ds azzurro per il Bari - sempre di proprietà dei De Laurentiis - che però non sembra essere al centro delle controversie, come specificato dal patron del club pugliese su Instagram.

