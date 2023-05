Napoli, ora anche il Paris Saint Germain pensa a Luis Enrique

Non solo il Napoli: anche il Paris Saint Germain pensa a Luis enrique, l'allenatore spagnolo - ex di Roma, Barcellona e nazionale iberica - che è a spasso e che potrebbe tornare al lavoro dal prossimo anno. Il nome di "Lucho" è stato accostato anche agli azzurri per il dopo Spalletti ma, secondo quanto riportato da Le Parisien, è uno dei profili che più piacciono al top club francese.

La storia di Galtier a Parigi, infatti, è già conclusa da un po': l'allenatore francese lascerà i parigini al termine dell'anno e la successione si è già aperta. Anche il nome dello stesso Spalletti era stato accostato ai francesi, ma quello di Luis Enrique è un profilo che piace vista l'esperienza internazionale e il rapporto instaurato al Barcellona con Leo Messi, anche lui in scadenza tra qualche settimana.