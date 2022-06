Luis Maximiano al Napoli? Il Granada lo cede per 12 milioni

Il Napoli può tornare a fare sul serio per Luis Maximiano, il portiere portoghese che nell'ultima stagione è stato uno dei punti di forza del Granada. Un punto di forza che non è riuscito però a impedire la retrocessione degli andalusi: proprio per questo, la clausola rescissoria nel suo contratto è passata dai 25 milioni previsti ai 12,5, come riportato da Marca, cifra a cui ora gli spangoli sarebbero disposti a venderlo.

Secondo i report in Spagna, il Napoli - che aveva già visionato con interesse il calciatore qualche mese fa - è tornato a farsi sotto per lui ma la formula non converrebbe agli azzurri: il Granada infatti vorrebbe cedere Luis Maximiano in prestito, con una opzione per il riscatto del club azzurro intorno ai 10 milioni, opzione obbligatoria se gli andalusi non dovessero risalire in Liga già al termine della prossima stagione.