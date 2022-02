Luis Vinicio compie 90 anni, festa a Napoli con i suoi ragazzi

Una festa anticipata per Luis Vinicio, il mitico Lione che lunedì 28 febbraio compie 90 anni. Nel salone di “D'Angelo” in via Aniello Falcone pranzo in onore dell'ex attaccante e allenatore del Napoli organizzato dalla famiglia Giugliano. Al tavolo con Vinicio, sua moglie Flora, figli e nipoti vi erano Corrado Ferlaino e gli ex calciatori azzurri Gianni Improta, Pasquale Casale, Antonio La Palma e Cané. E poi alcuni degli amici del cuore di Luis, che ha ricevuto in dono una maglia del Napoli con il numero 90, tra i quali il medico Gianni Barone e l'attore Gino Rivieccio.