Luperto al Venezia è più di un'idea: «Lo seguiamo ma c'è concorrenza»

Dopo la stagione vissuta a Crotone, Sebastiano Luperto non sa ancora quale maglia indosserà il prossimo anno. Il difensore del Napoli si sta allenando in questi giorni a Dimaro insieme con la squadra di Luciano Spalletti ma sulle sue tracce ci sono tanti club di A, tra cui il neo promosso Venezia. «Luperto è un calciatore che ci farebbe comodo: ancora non ha espresso al massimo il proprio potenziale e da noi potrebbe farlo» ha detto Mattia Collauto, diesse dei veneziani.

«Ma c’è concorrenza, Luperto non piace solo a noi ma lo seguiamo con grandissima attenzione» ha continuato il dirigente del Venezia, club che inaugurerà la stagione del Napoli alla prima giornata del prossimo campionato. «Ounas è un altro calciatore che seguiamo con grande interesse, anche nell’ultima stagione con il Crotone ha mostrato grandi qualità ed inventiva. Non sarà facile ma è un talento e i talenti ci piacciono».