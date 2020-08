LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo molto felici ed orgogliosi di aver ottenuto questa storica promozione nella massima serie e stiamo già lavorando per farci trovare pronti ai nastri di partenza». Ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss, presidente delloCalcio appena promosso in Serie A. Ieri anche ilaveva dato il benvenuto ai liguri in massima serie con un tweet dal proprio profilo ufficiale.«Sarà bello poter giocare al, siamo felici di poter ospitare i club gloriosi a casa nostra» ha continuato Chisoli. « Luperto ? Il Napoli ha tantissimi giocatori importanti e che per noi sarebbero fondamentali. Prima di muoverci sul mercato, però, dovremo confrontarci con l'area tecnica e con il direttore sportivo».