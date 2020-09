LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 18:59

Il Crotone neo promosso in Serie A pensa al mercato e guarda anche in casa Napoli come confermato dal presidente dei calabresi: « Luperto è un calciatore che ci piace molto. Ne stiamo parlando con ile con Giuntoli anche perché il Napoli ha in uscita alcuni difensori centrali, siamo in attesa di capire i loro movimenti».«Se arrivasseavremmo una grande coppia con Lisandro. La garanzia del Crotone è di farlo crescere come tanti altri» ha aggiunto Vrenna a Radio Punto Nuovo. « Ounas idea di mercato? Magari. La nostra speranza è poter rimanere in, so che è molto difficile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze» ha concluso il presidente.