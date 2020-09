LEGGI ANCHE

Il mercato in uscita del Napoli è ancora tutto da decifrare. E quando manca una settimana alla chiusura, tra i protagonisti potrebbe esserci Sebastiano Luperto , difensore chiuso in azzurro dall'abbandonza di centrali per. Tra le squadre che seguono il pugliese classe 1996 anche il Genoa che stasera era al San Paolo per la sfida di campionato.«Ma non ne abbiamo parlato. Sono rimasto nel mio spogliatoio» ha scherzato il ds del Genoaai microfoni di Sky Sport. «Perc'è stato un interesse dall'inizio del mercato, il calciatore voleva aspettare, vedremo cosa accadrà. Dobbiamo prendere un attaccante di sicuro, con le due punte ne manca una. Stiamo valutando diversi nomi».