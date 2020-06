LEGGI ANCHE

«Ac'è tanta pressione, non basta solo la qualità a un giocatore, ma anche tanto carattere». Lo sa bene Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto che ha saputo conservare il posto in prima squadra anegli ultimi anni. «In qualsiasi occasione ha sempre dimostrato la sua serietà, è cresciuto tanto, lo ha fatto con Benitez, Sarri,e ora».«Lo scorso anno ha giocato a Salisburgo controe giocò una partita memorabile, quindi significa che il ragazzo mentalmente e fisicamente c'è. Stare a Napoli è motivo d'orgoglio» - ha aggiunto l'agente a Canale 8 - «Ci sono sempre stati apprezzamenti di tante squadre italiane, perché i difensori mancini come lui sono rari, ma negli ultimi due anni ilnon si è mai seduto una sola volta con nessuna squadra. In futuro vedremo cosa accadrà».