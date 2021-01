Kalidou Koulibaly, da calciatore a cinefilo. Il difensore del Napoli, tornato in gruppo per la trasferta di Udine, si gode in ritiro prima della sfida di oggi in Friuli la visione di Lupin, l'ultimo lavoro di Netflix dedicato al famoso ladro gentiluomo. In particolare Koulibaly ha voluto fare i complimenti al protagonista della serie Omar Sy, già noto al grande pubblico, che come lui è nato in Francia ma da una famiglia senegalese. Più volte i due - anche se a distanza - sono stati protagonisti di messaggi di uguaglianza e contro il razzismo in giro per il mondo.

