Ultimo aggiornamento: 20:04

Una lunga fila di tweet, messaggi e abbracci virtuali quelli arrivati in queste ore per Gennaro Gattuso , allenatore delin lutto per la perdita improvvisa della sorella. Un fiume in piena di affetto per l'azzurro, che si è fatto conoscere e voler bene da mezza Italia sportiva, oltre ad essere un calciatore riconosciuto in tutto il mondo.A mancare all'appello dei messaggi di vicinanza sono in pochi, anche se a volte fanno rumore: è il caso della Juventus , la primatista in classifica sconfitta in campionato proprio dal Napoli diin avvio di 2020. I bianconeri non si sono uniti al coro per il dolore di Rino via social, stesso dicasi per le due romane. Tanti, però, i tifosi juventini che hanno risposto con un messaggio d'affetto al tweet di cordoglio del, manifesto del lato più genuino del calcio italiano che sta per tornare.