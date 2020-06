LEGGI ANCHE

Un lutto improvviso per, l'allenatore del Napoli che ha perso in queste ore la sorella Francesca. I primi a stringersi attorno all'allenatore azzurro sono stati ovviamente i membri del club: «Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino».Ma i messaggi per Rino arrivano da tutta Italia, tra i club che lo conoscono bene e quelli che l'hanno affrontato solo da avversario. Innanzitutto il(«Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello ed il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro») dove Gattuso ha giocato tanto tempo, poi anche ladove era passato da giovanissimo.si sono unite al coro per l'allenatore azzurro.