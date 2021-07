Il Napoli non molla Mady Camara: l'agente spinge per la cessione

Il nome di Mady Camara è il primo sulla lista del Napoli per il prossimo centrocampo azzurro: a riportarlo in Grecia è Sportime, che spiega come gli azzurri non abbiano mollato la presa per il centrocampista classe 1997 dell'Olympiacos ma anzi stiano lavorando sotto traccia per portarlo in azzurro.

A fare il gioco del Napoli ci sarebbe anche lo stesso entourage del calciatore guineano - insieme con Mino Raiola - che spingerebbe con il club greco per la cessione, convinto che questa sia l'estate giusta per il passaggio al livello successivo. Camara, centrocampista di indubbie qualità fisiche, è arrivato in Grecia nel 2018 dopo gli anni all'Ajaccio e nell'ultima stagione ha giocato oltre 40 partite con anche due gol.