«Dieci anni non si dimenticano, sono arrivati anche tre titoli e sono arrivato grazie alin Nazionale fino ai Mondiali. Ora però penso solo al Benevento e a portarlo in Serie A». Così Christian Maggio ha raccontato il suo passato azzurro a Sky Sport ricordando il rammarico di alcune partite: «Con ilall’andata Terry mi ha negato un gol sulla linea, ma il vero rimpianto è al ritorno. Rimane un’esperienza fantastica, il Chelsea è arrivato addirittura a vincere la, noi potevamo fare bene. Eravamo una squadra internazionale anche nel 2015: con ilstavamo compiendo un miracolo arrivando in finale, all’andata ci ha compromesso tutto un gol loro in netto fuorigioco e al ritorno non è andata come doveva andare».«La Coppa Italia vinta con laè stata l’emozione più grande: non vincevamo da tempo, ma eravamo consapevoli di ciò a cui andavamo incontro», ha aggiunto Maggio ricordando il primo successo dell'erain città. Poi un passaggio anche su Maurizio Sarri : «È un allenatore maniacale che non lasciava niente al caso, sono cresciuto tanto dal punto di vista tattico e anche se non abbiamo ottenuto nulla a livello di trofei ha fatto molto bene. Sconfitta di Firenze? Abbiamo affrontato la partita con troppa tensione, io non l’ho giocata ma sin dai primi minuti si vedeva qualcosa di strano. Non abbiamo reagito bene alla situazione».