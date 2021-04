Maglia Napoli, Maradona jr: «Burlon l'ha dedicata a mio padre»

Non è ancora stata ufficializzata dal club azzurro, ma la "nuova" maglia del Napoli ideata in collaborazione con Kappa e con lo stilista argentino Marcelo Burlon fa già parlare tanto di sé. Una versione attesa tanto soprattutto dai tifosi, pronta a sbarcare anche in campo tra qualche giorno e soprattutto pronta ad essere un omaggio per un grande ex campione.

«Ho scritto a Marcelo, mio amico, e gli ho detto: ‘Lo sai che hai realizzato una maglia storica?’. Burlon mi ha risposto: ‘Per me è un orgoglio, perché sono argentino e queste divisa è dedicata a Diego Armando Maradona'» ha confessato Diego Armando Maradona jr, figlio napoletano dell'argentino scomparso lo scorso novembre. «La devo avere. La chiederò a Giovanni Di Lorenzo o Lorenzo Insigne» ha concluso Diego jr.