Maglia Napoli, decisi i nuovi numeri: 5 a Juan Jesus, si libera la «3»

La stagione sta per cominciare e il Napoli sceglie anche i nuovi numeri di maglia che accompagneranno gli azzurri lungo tutto l'anno. Confermati i big - nessun cambio tra i volti noti della passata stagione - le novità riguardano soprattutto i giovani aggregati alla squadra di Spalletti e il mercato, che può ancora cambiare le carte in tavola.

Come già successo con il numero 3 che era stato assegnato a Karim Zedadka: l'esterno algerino lascerà Napoli e anche il numero di maglia. Zinedine Machach ha scelto la maglia 23, mentre Zanoli vestirà il numero 59 se sarà confermata la sua permanenza in prima squadra. Il 70 andrà a Gaetano - ma sempre probabile il prestito per il classe 2000 - mentre il neo azzurro Juan Jesus ha scelto il numero 5. Il terzo portiere Marfella vestirà la maglia numero 12.