Maglia Napoli, una nuova divisa: già in cantiere la quarta versione

Azzurra, bianca e rossa. Ma non basta. Perché il Napoli ha già presentato alla Lega Calcio una quarta maglia, di colore blu scuro, che verrà utilizzata come terza alternativa insieme con quella rossa già svelata ai tifosi. Le anticipazioni dei giorni scorsi sono state confermate, come si legge anche dal documento presentato dal club all'organo nazionale: la divisa - completamente blu, anche i pantaloncini saranno dello stesso colore - sempre firmata Armani riprenderà quelle viste in questi giorni di allenamenti al Konami Center.

