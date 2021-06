Maksimovic, il futuro sarà in Liga? Pronta l'offerta del Valencia

Il profilo di Nikola Maksimovic interessa a tanti club. Non solo per l'esperienza accumulata negli ultimi anni di Napoli, ma anche e soprattutto per una condizione contrattuale che lo rende tra i più fattibili affari in giro per l'Europa. Le pretese del serbo non sono incontentabili e, ben oltre il contratto con il Napoli che scadrà tra meno di dieci giorni, anche in Liga ora pensano a lui.

In particolare, secondo le ultime di Plaza Deportiva, ci sarebbe il Valencia sulle tracce di Maksimovic: il profilo del serbo piace all'allenatore e al club, ma gli spagnoli sanno bene che sul centrale serbo ci sono anche le attenzioni di altre squadre dentro e fuori dalla Serie A che potrebbero scommettere su un giocatore a costo zero in vista della prossima estate.