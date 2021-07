Maksimovic, sirene dalla Premier: Moyes lo vuole al West Ham

Nikola Maksimovic aspetta il Napoli, ma nel frattempo le altre squadre interessate a lui non si fermano. Ad esempio il West Ham: secondo quanto riportato dal Daily Stare, l'allenatore degli inglesi David Moyes avrebbe spinto negli ultimi giorni per arrivare al difensore serbo che, al momento, sarebbe libero da accordi con qualsiasi squadra visto il contratto scaduto una settimana fa.

Tra i nomi fatti da Moyes alla dirigenza del West Ham, quello di Maksimovic è in cima alla lista. A complicare i piani degli inglesi, ci sarebbero due fattori: da un lato, la volontà dello stesso difensore serbo, che resterebbe volentieri in Italia con la maglia azzurra, dall'altro la presenza di altre pretendenti, tra cui il Betis in Spagna molto interessato.