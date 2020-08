La difesa del Napoli è sempre più un rebus. Perché Koulibaly continua a rappresentare l'obiettivo numero uno per il Manchester City dove lo sceicco è pronto ad aumentare l'offerta iniziale e superare i 70 milioni per convincere De Laurentiis a privarsi del centralone senegalese. Kalidou è stato il punto fermo degli ultimi anni della difesa azzurra, ma in questa stagione - complice i ripetuti infortuni che hanno condizionato le prestazioni di Manolas - Nikola Maksimovic ha dimostrato di poter essere a tutti gli effetti il partner ideale per Koulibaly e un titolare di assoluta affidabilità. È per questo che il serbo ha deciso di alzare la posta chiedendo un ritocco di ingaggio in vista della scadenza del contratto nel giugno 2021. Al momento le parti sono ancora distanti e per questo motivo non è da escludersi una cessione di Maksimovic già in questa sessione di mercato.



Di questa frizione tra il club azzurro e il giocatore vorrebbe approfittare la Roma che dopo il cambio di proprietà e il passaggio da Pallotta a Friedkin è pronta a fare importanti investimenti sul mercato. A Fonseca serve un centrale difensivo e Maksimovic ha tutte le caratteristiche per poter diventare un punto fermo della difesa giallorossa, motivo per il quale Fienga - che ad oggi è l'uomo mercato della Roma - ha iniziato a sondare il terreno per capire gli eventuali margini di manovra. Con il Napoli c'erano stati già dei contatti nelle prime settimane si luglio, quando gli azzurri avevano chiesto informazioni su Under e la Roma aveva replicato chiedendo notizie di Milik. Rispetto a quei tempi sono cambiate le carte in tavola. A cominciare dalla proprietà giallorossa che non è più di Pallotta. Questo vuol dire che il nuovo corso texano ripartirà saldamente da Dzeko, che invece con la vecchia proprietà sarebbe stato ceduto. Con il bosniaco punto fermo, non ci sarebbe spazio per uno come Milik, che per tanto dovrà trovare una nuova destinazione qualora dovesse davvero decidere di lasciare Napoli. E allora? Visto che Gattuso ha più volte espresso il proprio gradimento per Under - giocatore che invece è considerato estraneo al progetto tecnico di Fonseca a Roma - la dirigenza giallorossa sta pensando di mettere in piedi un affare con De Laurentiis per portare Maksimovic nella Capitale in cambio del fantasista turco. Il valore di Under è di circa 25 milioni di euro e il Napoli vorrebbe concludere lo scambio alla pari valutando più o meno sulle stesse cifre anche il cartellino di Maksimovic. Under rappresenterebbe il sostituto ideale di Callejon nel ruolo di esterno destro dove si potrebbe giocare un posto da titolare con Politano.



Restano poi tutte aperte le piste in uscita per Allan che ha molti estimatori tra le big europee. Oltre all'Everton, dove Ancelotti spinge per riabbracciare il mediano, anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno messo gli occhi sul brasiliano. Il Napoli ha fissato il prezzo, non inferiore ai 40 milioni, e questa potrebbe essere la settimana della verità per scoprire il futuro di Allan. In uscita anche Luperto (che piace al Genoa e al Parma), mentre Meret aspetta di scoprire i piani del Napoli per decidere se restare o se prendere un'altra strada.



Per le corsie laterali continuano a essere seguiti attentamente Reguillon, che ha contribuito con un assist contro il Manchester United alla conquista della finale di Europa League con il Siviglia (dove è in prestito dal Real Madrid) e il croato del Wolfsburg Brekalo, che rispetto allo spagnolo ha caratteristiche più offensive che hanno già stregato Gattuso. © RIPRODUZIONE RISERVATA