Maksimovic addio, con il Verona l'ultima partita in maglia azzurra

Maksimovic farà parte dei convocati della sfida contro il Verona, l'ultima partita per lui in maglia azzurra. Andrà in panchina ma potrebbe anche trovare spazio durante la partita, magari nei minuti finali.

Guarito dal Covid-19, dopo le visite ha ripreso gli allenamenti, un ritorno in gruppo dopo tre settimane: fu costretto a fermarsi il martedì successivo alla sfida contro il Cagliari al "Maradona". Stop di Maksimovic che arrivò...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati