Maksimovic e Napoli-Verona: «Se avessimo vinto sarebbe arrivato Allegri»

L'ex difensore azzurro Nikola Maksimovic torna a parlare. Il serbo si sta allenando a casa in attesa di trovare una nuova squadra, attualmente svincolato. «Non ho rinnovato con il Napoli per un problema di commissioni. Avevo trovato l’accordo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Ma De Laurentiis e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare» ha svelato l'ex difensore napoletano. In azzurro dal 2016 al 2021: «Due giorni dopo quell'accordo Giuntoli mi chiama e mi dice: Non possiamo fare più nulla, il presidente si è incazzato col tuo procuratore».

Un ricordo anche di Napoli-Verona, match rimasto nei ricordi funesti di tanti tifosi: «Però quel pareggio fu soprattutto figlio di un problema mentale: quando devi vincere per forza va così. Non c'era una bella atmosfera nello spogliatoio. Io devo andare via senza prolungare il contratto, Hysaj la stessa cosa. Altri giocatori avevano la sensazione di dover andare via, la società li spingeva ad andare via dicendo tramite i giornali che il budget doveva essere ridotto» ha ricordato Maksimovic nella lunga intervista concessa a Tmw. Il serbo con quella Champions sarebbe rimasto a Napoli: «Se fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore. E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo». Dopo il Napoli la possibilità della Lazio: «Inzaghi mi voleva, ma poi arrivò Sarri e saltò tutto».